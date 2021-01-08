Son dakika haber | S.Arabistan Kralı Salman, koronavirüs aşısı vuruldu
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Son dakika haber | S.Arabistan Kralı Salman, koronavirüs aşısı vuruldu

08.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:29
Son dakika haber | S.Arabistan Kralı Salman, koronavirüs aşısı vuruldu

Son dakika haberi: Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, koronavirüs (Covid-19) aşısını vuruldu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, koronavirüs (Covid-19) aşısını vuruldu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud koronavirüs aşısını vuruldu. Kral Selman'ın hangi aşıyı vurulduğu bilgisi paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ocak itibarı ile toplam 137 bin 862 kişiye Pfizer-BioNTech aşısı vuruldu.

ULUSLARARASI UÇUŞ YASAĞINI KALDIRIYOR

Öte yandan, Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı uluslararası uçuş yasağını kaldıracağını duyurdu. Devlet haber ajansı SPA, ülke vatandaşlarının yurtdışına seyahat edip ardından 31 Mart'tan itibaren geri dönmesine izin verileceğini kaydetti. Bu kapsamda tüm hava, kara ve deniz limanları aynı tarihten itibaren açılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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