Son dakika haber... Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te patlamalar
AA - Güncel
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Son dakika haberi... Zarar gören evler Patlamalada evleri zarar gören vatandaşlarla röportaj Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e bağlı Yasynuvata'da yaşanan patlamalarda evler zarar gördü.
Zarar gören evler
Patlamalada evleri zarar gören vatandaşlarla röportaj
Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e bağlı Yasynuvata'da yaşanan patlamalarda evler zarar gördü.