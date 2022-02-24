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Son dakika haber... Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te patlamalar

AA - Güncel
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Son dakika haberi... Zarar gören evler Patlamalada evleri zarar gören vatandaşlarla röportaj Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e bağlı Yasynuvata'da yaşanan patlamalarda evler zarar gördü.

Zarar gören evler

Patlamalada evleri zarar gören vatandaşlarla röportaj

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e bağlı Yasynuvata'da yaşanan patlamalarda evler zarar gördü.

Son dakika haber... Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te patlamalar

Son dakika haber... Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te patlamalar

Son dakika haber... Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te patlamalar

AA - Güncel

Röportaj, Ukrayna, Donetsk, Rusya, Güncel, Haberler

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