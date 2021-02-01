Son dakika haber: Rusya ve Hizbullah, Esed rejiminin YPG/PKK ile çatıştığı Kamışlı'ya takviye ekipler gönderdi
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Son dakika haber: Rusya ve Hizbullah, Esed rejiminin YPG/PKK ile çatıştığı Kamışlı'ya takviye ekipler gönderdi

01.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:45
Son dakika haber: Rusya ve Hizbullah, Esed rejiminin YPG/PKK ile çatıştığı Kamışlı'ya takviye ekipler gönderdi

Son dakika haberlerine göre Esed rejiminin terör örgütü YPG/PKK ile çatıştığı Kamışlı kentine Rusya takviye olarak 250 asker, Hizbullah ise 150 militan yolladı.

Esed rejiminin terör örgütü YPG/PKK ile çatıştığı Kamışlı kentine Rusya takviye olarak 250 asker, Hizbullah ise 150 militan yolladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Rusya, askeri havalimanı bulundurduğu Kamışlı kentine son 10 günde 250 askerden oluşan takviye birlikler gönderdi. 150 Hizbullah militanı da bölgeye intikal ederek rejim güçlerinin karargahlarına yerleşti.

Diğer yandan Esed rejimi ordusu da kendisine bağlı Şebbiha milislerine ağır silah eğitimi vermeye başladı.

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke ve Kamışlı kentlerinde rejime ait askeri güvenlik noktalarını abluka altında tutuyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke ilinde Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında dün çıkan çatışmada 1 rejim askeri ölmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Temim Hocaoğlu

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