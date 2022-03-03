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Son dakika haber: Rusya: Ukrayna'da paralı savaşçılar Batı'nın gönderdiği silahları kullanıyor

AA, Ali Cura - Güncel
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Son dakika haber: Rusya: Ukrayna'da paralı savaşçılar Batı'nın gönderdiği silahları kullanıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki paralı savaşçıların, Batı tarafından Kiev'e sağlanan silahları kullanarak saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki paralı savaşçıların, Batı tarafından Kiev'e sağlanan silahları kullanarak saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya Batılı ülkelerin paralı savaşçılarını muharebe bölgelerine sevkini artırdığını savundu.

Ukrayna'ya gelen yabancı paralı savaşçıların, Rus ekipman ve malzeme tedarik konvoylarına sabotaj ve baskınlar düzenlediğini kaydeden Konaşenkov, "Yabancı paralı savaşçılar tüm saldırıları, Batı tarafından Kiev rejimine sağlanan silahları kullanarak gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, İngiltere, Danimarka, Letonya, Polonya ve Hırvatistan'ın vatandaşlarının Ukrayna'daki çatışmalara katılmasına izin verdiğini dile getirdi.

Geçen hafta Hırvatistan'dan Ukranya'ya yaklaşık 200 paralı askerin Polonya üzerinden geldiğini ve güneydoğu Ukrayna'daki milliyetçi tabura katıldığını aktaran Konaşenkov, bugün Hırvatistan'ın askeri ataşesinin, bir Hırvat vatandaşının Donbas'ta Hırvat paralı askerlerinden oluşan müfreze oluşturduğu gerekçesiyle bakanlığa çağrıldığını söyledi.

AA / Ali Cura - Güncel

Saldırı, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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