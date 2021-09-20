Son dakika haber... Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. - Haberler
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Son dakika haber... Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Son dakika gündem haberi: Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi.

Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi.

 Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
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Haber: Son dakika haber... Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. - Haberler
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