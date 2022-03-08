Son dakika haber! Rusya, sivillerin tahliyesi için yarın 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes... - Haberler

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Son dakika haber! Rusya, sivillerin tahliyesi için yarın 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber! Rusya, sivillerin tahliyesi için yarın 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes...

Son dakika politika haberine göre Rusya, sivillerin tahliyesi için yarın 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etti.

Rusya, sivillerin tahliyesi için yarın 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etti. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ukrayna, Rusya, Sumi, Kiev, Politika, Haberler

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