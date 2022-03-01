Son dakika haber... Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu
Son dakika haberler... Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu
AA / Ali Cura - Güncel