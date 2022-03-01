Son dakika haber... Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu - Haberler

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Son dakika haber... Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu

AA, Ali Cura - Güncel
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Son dakika haber... Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait

Son dakika haberler... Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu

AA / Ali Cura - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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