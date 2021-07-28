Son dakika haber! Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Afganistan'daki durum uygun önlemlerin alınmasını gerektiriyor"
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Son dakika haber! Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Afganistan'daki durum uygun önlemlerin alınmasını gerektiriyor"

Son dakika haber! Rusya Savunma Bakanı Şoygu: 'Afganistan'daki durum uygun önlemlerin alınmasını gerektiriyor'
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Afganistan'daki durumun uygun önlemlerin alınmasını gerektirdiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Afganistan'daki durumun uygun önlemlerin alınmasını gerektirdiğini söyledi.

Şanghay İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları Toplantısı için başkent Duşanbe'de bulunan Şoygu, Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzo ile bir araya geldi. Afganistan'daki duruma değinen Şoygu, Afganistan'dan gelen tehditlerin engellenmesi için ortak çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

ABD askerlerinin Afganistan'dan çekildiğine dikkati çeken Şoygu, "Yabancı askeri birliklerin aceleyle çekilmesi, ülkedeki durumun hızla bozulmasını ve terör faaliyetlerin artmasını kışkırttı. Bu durum, uygun önlemlerin alınmasını gerektiriyor. Bu yünde çalışmalar yapılıyor." dedi.

Bu nedenle ikili ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü düzeyinde ortak tatbikatların yapılacağına dikkati çeken Şoygu, Tacikistan'a ek silah ve askeri teçhizat gönderdiklerini söyledi. Tacikistan askerlerine eğitim verdiklerini aktaran Şoygu, Tacikistan'daki Rus üssünün askeri potansiyelinin güçlendirildiğini dile getirdi.

Afganistan'da şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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