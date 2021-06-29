Son dakika haber | Rusya, savaş uçaklarının Karadeniz'de Hollanda gemisini taciz ettiği suçlamasını reddetti
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Son dakika haber | Rusya, savaş uçaklarının Karadeniz'de Hollanda gemisini taciz ettiği suçlamasını reddetti

Son dakika haber | Rusya, savaş uçaklarının Karadeniz'de Hollanda gemisini taciz ettiği suçlamasını reddetti
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının Karadeniz'de Hollanda donanmasına ait "Evertsen" adlı fırkateyni taciz ettiğine yönelik suçlamaları reddetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının Karadeniz'de Hollanda donanmasına ait "Evertsen" adlı fırkateyni taciz ettiğine yönelik suçlamaları reddetti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de tarafsız sularda seyir halindeki Evertsen fırkateyninin, 24 Haziran'da rotasını değiştirerek Kerç Boğazı'na yöneldiği belirtildi.

Hollanda donanmasına ait gemiyi önlemek amacıyla Su-30 ve Su-24 savaş uçaklarının havalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rus uçaklarının uçuşlarından sonra Evertsen rotasını derhal değiştirerek uzaklaştı. Su-30 ve Su-24 savaş uçakları Hollanda gemisi çevresinde uluslararası kurallar doğrultusunda güvenli mesafeden uçtular." denildi.

Hollanda Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Rus savaş uçaklarının 24 Haziran'da Rusya'nın yasa dışı bir şekilde ilhak ettiği Kırım'ın güneydoğusunda Evertsen adlı fırkateynin üzerinde alçak uçuşlar yaparak gemiyi taciz ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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