Son dakika haber | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi Beyaz Saray önünde protesto edildi
AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Son dakika haberleri... ABD'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonu Beyaz Saray önünde protesto etti.
ABD'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonu Beyaz Saray önünde protesto etti.
Sosyal medya üzerinden organize olan ABD'de yaşayan Ukraynalılar öğle saatlerinde Beyaz Saray önünde toplanmaya başladı.
Göstericiler, attıkları sloganlar ve ellerindeki pankartlarla Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyona tepki gösterdi.
ABD'deki Ukraynalılar sabah saatlerinde de Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde protesto düzenlemişti.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel