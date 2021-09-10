Son dakika haber... Rusya'nın tekstil merkezi, Türkiye'den yatırımcı bekliyor
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Son dakika haber... Rusya'nın tekstil merkezi, Türkiye'den yatırımcı bekliyor

Son dakika haber... Rusya'nın tekstil merkezi, Türkiye'den yatırımcı bekliyor
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Rusya'nın tekstil alanında önemli üretim merkezi İvanovo bölgesinde, Türkiye ile tekstil, kimya, makine ve ağaç işleme sektöründe iş birliğinin gelişmesi için çalışmalar yapılıyor.

Rusya'nın tekstil alanında önemli üretim merkezi İvanovo bölgesinde, Türkiye ile tekstil, kimya, makine ve ağaç işleme sektöründe iş birliğinin gelişmesi için çalışmalar yapılıyor.

Başkent Moskova'ya 300 kilometre mesafedeki İvanovo'da, Türk iş insanlarının katıldığı ve bölgeyi tanıtma adımlarının atıldığı Türk yatırım günü düzenlendi.

Program çerçevesinde İvanovo Bölgesi Vali Yardımcısı Ludmila Dmitriyeva AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin Rusya'nın hafif sanayisinin merkezi olduğunu belirtti.

Rusya genelinde pamuklu kumaş üretiminin yüzde 87, triko kumaşların yüzde 71'inin bu bölgede üretildiğine dikkati çeken Dmitriyeva, tekstilin başkenti olması nedeniyle yatırımcıların bu bölgeyi tercih ettiğini ifade etti.

Bölgenin ulaşım bağlantısına Moskova'ya yakınlığına dikkati çeken Dmitriyeva, kimya, tekstil ve makine mühendisliği alanında üniversitelerin varlığı nedeniyle insan kaynağı sorunu yaşanmadığına işaret etti.

İşletmelerin yerleri için gerekli teknik koşullar ve alt yapı parametrelerin mevcut olduğunu anlatan Dmitriyeva, bölge yönetiminin yatırımcılara pek çok destek ve kolaylık sunduğunu anlattı.

Son dönemde Türk yatırımcıların bölgeye tekstil alanından 80 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını hatırlatan Dmitriyeva, "Yatırımları desteklemeye yönelik en önemli faaliyetlerden biri arsaların ihalesiz kiraya verilmesi. Bölgeye giren işletmeler ortaya çıkan sorunlarla baş başa bırakılmıyor. Her projeye, fikir aşamasından işletmenin çalışmaya başlamasına kadar eşlik ediliyor." ifadelerini kullandı.

İvanovo bölgesinin Türkiye ile sadece tekstil üretimi alanında değil, aynı zamanda kimya, makine ve ağaç işleme sektörlerinde de iş birliğini geliştirmek istediğini kaydeden Dmitriyeva, "Politikamız, yatırımcılara maksimum açıklık ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için uygun koşulların oluşturulmasıdır. Türkiye, İvanovo bölgesinin önemli ticaret ortaklarından biridir. Bölge, Türkiye ile mevcut ticari ve ekonomik bağları daha da geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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