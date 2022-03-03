Son dakika haber: Rusya'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırılarında bombaların iki okul ve eve isabet etmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin...

Rusya'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırılarında bombaların iki okul ve eve isabet etmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı. - ÇERNİHİV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa