Son dakika haber... Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sağlık Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title