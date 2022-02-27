Son dakika haber... Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel