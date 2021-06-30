Son dakika haber... Rusya Merkez Bankası kripto para yatırımlarının risklerini değerlendirecek
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Son dakika haber... Rusya Merkez Bankası kripto para yatırımlarının risklerini değerlendirecek

Son dakika haber... Rusya Merkez Bankası kripto para yatırımlarının risklerini değerlendirecek
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Rusya Merkez Bankası, kripto paralara yönelik yatırımların risklerine yönelik değerlendirme yapılacağını duyurdu.

Rusya Merkez Bankası, kripto paralara yönelik yatırımların risklerine yönelik değerlendirme yapılacağını duyurdu.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin en büyük bankaları ve ödeme sistemleri ile kripto para piyasalarına ilişkin değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Söz konusu değerlendirmenin gelecek ay yapılacağının belirtildiği açıklamada, "Bireylerin ve şirketlerin, kripto paralara yönelik yatırımların risklerine yönelik değerlendirme yapılacaktır." denildi.

Rusya'da kripto paraların hizmet ve ürün alımında kullanılması yasak durumda.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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