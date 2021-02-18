Son dakika haber: Rusya Merkez Bankası faizi kademeli olarak yükseltecek
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Son dakika haber: Rusya Merkez Bankası faizi kademeli olarak yükseltecek

18.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:29
Son dakika haber: Rusya Merkez Bankası faizi kademeli olarak yükseltecek

Son dakika haberine göre Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yüzde 4,25 seviyesindeki faiz oranını, gelecek üç yıllık süreçte yüzde 5 ila 6 seviyesine yükselteceklerini açıkladı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yüzde 4,25 seviyesindeki faiz oranını, gelecek üç yıllık süreçte yüzde 5 ila 6 seviyesine yükselteceklerini açıkladı.

Nabiullina, başkent Moskova'da düzenlenen Bankalar Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya Merkez Bankasının "nötr para politikasına" geçeceğini belirtti.

Söz konusu geçişin, enflasyondaki eğilime bağlı olduğuna işaret eden Nabiullina, "Şu anda enflasyonu azaltacak etkenlerin hakim olduğunu görmüyoruz. Bize göre, enflasyon yanlısı ve enflasyonu düşürecek etkenler dengeli durumda." dedi.

Nötr para politikasına geçiş için gelecek üç yıllık süreci hedeflediklerini belirten Nabiullina, "Nötr para politikası olarak değerlendirdiğimiz faiz oranı da yüzde 5 ila 6 seviyesinde." diye konuştu.

2015'in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, Temmuz 2020'de politika faizini yüzde 4,25'e kadar düşürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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