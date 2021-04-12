Son dakika haber! Rusya küresel hidrojen pazarında yüzde 25 pay sahibi olmayı hedefliyor

Son dakika haberler: Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, 2030'a kadar küresel hidrojen piyasasında yüzde 20 ila 25 paya sahip olmayı hedeflediklerini söyledi.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, 2030'a kadar küresel hidrojen piyasasında yüzde 20 ila 25 paya sahip olmayı hedeflediklerini söyledi.

Sorokin, Rusya Enerji Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, ülkenin hidrojen sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, hidrojen pazarında önemli bir potansiyele sahip olduğunu öne süren Sorokin, "Hedefimiz, 2030'a kadar küresel hidrojen piyasasında yüzde 20 ila 25 paya sahip olmak. Düşük senaryoda yıllık 1-2 milyon, hızlı bir kalkınmayla ise yıllık 7 milyon ton satış hacmine ulaşabiliriz." diye konuştu.

Küresel petrokimya sektöründeki paylarını da artırmayı amaçladıklarını aktaran Sorokin, "Petrokimya sektörü, yılda 8 ila 16 milyon ton ürün üretilmesi halinde, 9 milyar dolardan 18 milyar dolara kadar ek ihracat geliri getirebilir." ifadesini kullandı.

Rus hükümeti tarafından Haziran 2020'de onaylanan "Enerji Strateji Belgesi"ne göre, Rusya'nın 2035'e kadar hidrojen üretimi ve ihracatında dünya lideri olması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay