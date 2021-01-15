Son dakika haber! Rusya: Koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonu bulundu

Son dakika haberleri: Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova, ülkede koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonunun bulunduğunu, bunun tamamen doğal bir süreç olduğunu açıkladı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova, ülkede koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonunun bulunduğunu, bunun tamamen doğal bir süreç olduğunu açıkladı.

Rusya'dan koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kritik açıklama geldi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova, Rusya'da koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonunun bulunduğunu, bunun tamamen doğal bir süreç olduğunu belirtti.

MUTASYON DOĞAL SÜREÇ

Gaydar Forumu'nda konuşan Popova, "Mutasyon konusuyla ilgileniyoruz. Şu an itibarıyla yaklaşık 1500 koronavirüs mutasyonu bulduk" dedi. Popova, mutasyonun kesinlikle doğal bir süreç olduğunu, virüslerin başka türlü canlı kalamadığını ve tüm değişiklikleri incelediklerini ekledi. Popova, "Tüm mutasyonları görüyoruz. Vektor Enstitümüz çalışıyor, Rusya topraklarında görülen tüm virüsleri inceliyor, genom dizi analizi gerçekleştiriyor, başka enstitülerimiz de bunu yapıyor" diye konuştu.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 24 bin 715 arttı. Böylelikle ülkedeki vaka sayısı 3 milyon 520 bin 531'e yükseldi.Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı 24 bin 715 artarak 3 milyon 520 bin 531'e çıktı. Moskova'da 5534, St. Petersburg'da 3094, Moskova bölgesinde 1361 vaka görüldü. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 555 arttı. Pandemi boyunca yaşanan can kaybı 64 bin 495'e yükseldi.

NORVEÇ'TEN AŞI İÇİN RİSK UYARISI

Öte yandan, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın BioNTech ortaklığında geliştirdiği koronavirüs aşısının vurulduğu 23 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden risk uyarısı geldi. Açıklamada, aşının hastalığı olan 80 yaş üstündekiler için riskli olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı