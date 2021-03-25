Son dakika haber... Rusya: Kore Yarımadası'nda tarafların silah yarışından vazgeçmesi gerekiyor

Son dakika gelişmesine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kore Yarımadası'nda tarafların silah yarışını ve çeşitli askeri faaliyetleri sürdürmekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kore Yarımadası'nda tarafların silah yarışını ve çeşitli askeri faaliyetleri sürdürmekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya gelen Lavrov ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong, ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya ve Güney Kore diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 30. yılını geçen yıl kutladıklarını anımsatan Lavrov, Güney Kore'nin Asya-Pasifik bölgesinde önemli ortak olduğunu vurguladı.

Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya bölgesindeki duruma da değinen Lavrov, "Moskova ve Seul, bölgedeki tüm sorunların kalıcı çözümü için ilgili taraflar arasında müzakere sürecinin en kısa zamanda başlatılmasına bağlı kalıyor." dedi.

Söz konusu bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde girişimlerin önemine işaret eden Lavrov, "Bu, tarafların silah yarışını ve çeşitli askeri faaliyetleri sürdürmekten vazgeçmesini kapsıyor." diye konuştu.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong da Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yönünde girişimlerde bulunduklarını belirterek "Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde kısa menzilli balistik füzelere benzeyen füze fırlatmasından endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Chung, Kore Yarımadası'nda barış sürecinin geliştirilmesi yönünde Rusya ile temasları sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu