Son dakika haber: Rusya, Kırım'a yaklaşan İngiliz muhrip gemisine uyarı ateşi açtı
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Son dakika haber: Rusya, Kırım'a yaklaşan İngiliz muhrip gemisine uyarı ateşi açtı

Son dakika haber: Rusya, Kırım'a yaklaşan İngiliz muhrip gemisine uyarı ateşi açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya'ya ait Sukhoy Su-24M tipi savaş uçağı ve Rus devriye gemisi, Kırım'a yaklaşan İngiliz muhrip gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açtı.

Rusya'ya ait Sukhoy Su-24M tipi savaş uçağı ve Rus devriye gemisi, Kırım'a yaklaşan İngiliz muhrip gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açtı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'e ulaşan İngiltere'ye ait HMS Defender muhrip gemisinin Kırım'a yaklaşmasının ardından Rus sınır devriye gemisinin ve Sukhoy Su-24M tipi savaş uçağının harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada İngiliz gemisine sınırın ihlali durumunda silah kullanılacağı konusunda uyarı yapılmasına rağmen gemi mürettebatının yanıt vermediği kaydedilerek, "23 Haziran TSİ saat 11.52'de Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde faaliyet gösteren İngiliz Donanması'na ait HMS Defender muhrip gemisi, Rusya devlet sınırını geçti ve Fiolent Burnu bölgesinin 3 kilometre karasularına girdi. Saat 12.06 ve 12.08'de sınır devriye gemisi uyarı ateşi açtı. Saat 12.19'da ise Su-24M tipi savaş uçağı, HMS Defender seyir istikametinde uyarı amacıyla 4 adet OFAB-250 bombası attı" denildi. Ayrıca bakanlık, yapılan uyarı ateşinin ardından İngiliz gemisinin Rus sınırından uzaklaştığını kaydetti.

İNGİLİZ ASKERİ ATAŞESİ RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞINA ÇAĞIRILDI

Karadeniz sularında gerginliğe neden olan olayın ardından iki ülke arasında diplomatik hareketlilik yaşandı. Rus basınında yer alan haberlerde, İngiltere Askeri Ataşesi'nin Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldığı ve bugün yaşanan olayla ilgili İngiliz tarafının uyarılacağı kaydedildi. İngiltere tarafından ise yaşanan gerilimle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika haber: Rusya, Kırım'a yaklaşan İngiliz muhrip gemisine uyarı ateşi açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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