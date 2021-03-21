Rusya, İngiltere'nin nükleer silah planını "yasadışı" olarak nitelendirdi
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Rusya, İngiltere'nin nükleer silah planını "yasadışı" olarak nitelendirdi

21.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:07
Rusya, İngiltere'nin nükleer silah planını

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin İngiliz basınına verdiği demeçte, İngiltere'nin nükleer savaş başlığı stokunun üst sınırını 180'den 260'a çıkarması yönündeki planını "yasadışı" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin İngiliz basınına verdiği demeçte, İngiltere'nin nükleer savaş başlığı stokunun üst sınırını 180'den 260'a çıkarması yönündeki planını "yasadışı" olarak nitelendirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, İngiltere'nin küresel ortamda güvenliğini sağlamak için ülkenin nükleer savaş başlığı stokunu yüzde 40 oranında artıracağını duyurmuş, 2010 yılında bu yılın ortasına kadar 180 olan nükleer savaş başlığı sınırını 260'a çıkarılacağını açıklamıştı.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, İngiliz basınına verdiği demeçte, İngiltere'nin nükleer savaş başlığı stokunun üst sınırını 180'den 260'a çıkarması yönündeki planını "yasadışı" olarak nitelendirdi. Kelin, İngiltere'yi uluslararası anlaşma taahhütlerini bozmakla suçladı.

Rusya, İngiltere'nin kararının uluslararası silah kontrolüne ciddi bir darbe olarak nitelendirirken, İngiltere ise kararının 1970'te yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Antlaşması'nı ihlal etmediğini savundu.

İngiltere'nin nükleer savaş başlığı stokunu arttırmasına neden olan raporda, Rusya ise Avrupa-Atlantik bölgesinde "güvenliğimize yönelik en şiddetli tehdit" olarak sınıflandırılmıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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