- Rusya, Donetsk Bölgesi'nde bir kiliseyi bombaladı

KİEV - Rusya, Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi'nde yer alan Svyatogorsk kasabasında vatandaşların sığındığı bir kiliseyi bombalayarak, bölgede yer alan Gostomel kentine de hava saldırısı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ederken, Rus ordusu akşam saatlerinden itibaren Donetsk Bölgesi'nde yer alan Gostomel kentinde saldırılar gerçekleştirdi. Kentin özellikle bir noktasına Rus uçaklarıyla atılan roketler nedeniyle patlamanın şiddeti ise kent dışında yer alan bölgelerden hissedildi. Rus medyasına yer alan haberlerde, Rus uçaklarının Ukrayna ordusuna ait tesisleri vurduğu iddia edilirken, Ukrayna medyası ise Gostomel'deki Rus saldırılarında sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını ifade etti. Rusya tarafından Gostomel'e düzenen saldırıların ardından ise henüz 2 taraftan da resmi bir açıklama gelmedi. Saldırıların bir başka adresi ise Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk'e bağlı Svyatogorsk kasabası oldu. Buraya yapılan saldırılarda bölgenin en büyük kiliselerinden biri olan Svyatogorsk Lavra kilisesi bombalandı. Kilisenin sığınaklarında bulunan onlarca kişi, bombaların hedefi olurken bazılarının ise yaralandığı öğrenildi. Bölgedeki kurtarma ekipleri tarafından kilisenin sığınağında gizlenen vatandaşlar daha güvenli yerlere tahliye edilirken, Rus ordusunun da bölgeye saldırılarının sürdüğü ifade dildi.