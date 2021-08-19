Son dakika haber: Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Afganistan'da yaşananların sorumlusu Cumhurbaşkanı Gani"

Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'da yaşananların sorumlusunun ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani olduğunu öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'da yaşananların sorumlusunun ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani olduğunu öne sürdü.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gani'nin ülkeyi terk etmesini eleştirerek, "Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Cumhurbaşkanı Gani olanlardan doğrudan sorumludur. Afganistan, son 3 yılda barış sürecinin sağlanması yolunda doğru bir konumdaydı. Gani, ülkedeki tüm güçlerin ortak katılımıyla hükümet kurulması fırsatını geri tepti" ifadelerini kullandı.

Rusya, Afganistan'a özel seferler için görüşmeler yapıyor

Afganistan'da bulunan Rus vatandaş ve diplomatların ülkeye getirilip getirilmeyeceği ile ilgili soruları da yanıtlayan Zaharova, "Taliban, Rusya vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını engellemeyeceklerine dair güvence verdi. Rusların ülkeden tahliyesi için özel seferler planlanıyor ve yerel havayolu şirketleriyle görüşmeler yapılıyor" dedi.

Gani, BAE'ye gitmişti

15 Ağustos'ta başkent Kabil'e giren Taliban, birkaç saat içinde başkentte kontrolü ele geçirmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise "kan dökülmesini önlemek için" ülkeden ayrıldığını açıklamıştı. Dün sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaşan Gani, "Ben sadece bir elbise ve terliğimle vatanımı terk etmek zorunda kaldım. Hakkımda söylenen parayı yurt dışına kaçırdı konusu tamamen yalan ve asılsızdır. Şu an Afganistan'a dönmek için istişare halindeyim" diye konuşmuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı