Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Silahlı çatışma dışında herhangi bir seçeneğimiz kalmamıştı. Diplomatik düzen sorunu çözemedi" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gelen son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Silahlı çatışma dışında herhangi bir seçeneğimiz kalmamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Silahlı çatışma dışında herhangi bir seçeneğimiz kalmamıştı. Diplomatik düzen sorunu çözemedi" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika