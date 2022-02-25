Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Silahlı çatışma dışında herhangi bir seçeneğimiz kalmamıştı. Diplomatik düzen sorunu çözemedi" dedi. - Haberler
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Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Silahlı çatışma dışında herhangi bir seçeneğimiz kalmamıştı. Diplomatik düzen sorunu çözemedi" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,

Gelen son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Silahlı çatışma dışında herhangi bir seçeneğimiz kalmamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Silahlı çatışma dışında herhangi bir seçeneğimiz kalmamıştı. Diplomatik düzen sorunu çözemedi" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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