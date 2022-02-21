Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberler: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceğini açıkladı. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika