Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceğini açıkladı. - Haberler
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Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceğini açıkladı.

Son dakika haberler: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceğini açıkladı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, İsviçre, Rusya, Politika, Haberler

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