Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'yi ziyaret edecek
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Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'yi ziyaret edecek

Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'yi ziyaret edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine 30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Antalya'da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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