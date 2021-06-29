Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'yi ziyaret edecek
Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine 30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Antalya'da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacak. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı