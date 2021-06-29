Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor
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Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 30 Haziran 2021 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Antalya'da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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