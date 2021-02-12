Son dakika haber: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın AB ile ilişkileri koparmaya hazır olması gerektiğini söyledi
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Son dakika haber: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın AB ile ilişkileri koparmaya hazır olması gerektiğini söyledi

12.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:28
Son dakika haber: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın AB ile ilişkileri koparmaya hazır olması gerektiğini söyledi

Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri koparmaya hazır olmaları gerektiğine işaret ederek, "Kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz ama buna hazır olmalıyız." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri koparmaya hazır olmaları gerektiğine işaret ederek, "Kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz ama buna hazır olmalıyız." dedi.

Lavrov, "Solovyov Live" YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Rusya ve AB arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

AB'nin Rusya için en büyük ticari ve yatırım ortağı olduğuna dikkati çeken Lavrov, "AB'nin birçok şirketi burada faaliyetlerini sürdürüyor. Yüzlerce, binlerce ortak işletmeler var." dedi.

Lavrov, AB ile "karşılıklı saygı ve çıkar" çerçevesinde çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

"AB ile ilişkileri koparma noktasına mı geliyoruz?" sorusu üzerine Lavrov, "Askeri alanda kendi kendimize yeterli hale geldik. Risk oluşturan yaptırımlara karşı ekonomide de aynı seviyeye gelmeliyiz. Kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz ama buna hazır olmalıyız." yanıtını verdi.

Borrell'in açıklamaları

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 4-6 Şubat'ta Moskova'ya yaptığı ziyaretle ilgili değerlendirmesine yer verdiği blog yazısında, "endişe verici" AB-Rusya ilişkilerini görüştüğünü ve ilişkilerin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması ve ona destek verenlerin gözaltına alındığı protestolardan sonra daha da kötüleştiğini belirtmişti.

Borrell, Rusya'nın AB ile yapıcı diyalog fırsatını değerlendirmek istemediğini, bundan "sonuç çıkarmak" zorunda kalacaklarını, yaptırımların da buna dahil olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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