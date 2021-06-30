Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz."
Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz."
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan