Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz."
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Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz."

Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz.'
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz." - Haberler
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