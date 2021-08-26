Son dakika haber! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Afganistan'daki durumu görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Afganistan'daki durumu görüştü

Son dakika haber! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Afganistan'daki durumu görüştü
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakanın, görüşmelerinde özellikle Afganistan'daki mevcut durumu ele aldığı belirtilen açıklamada, "Moskova ve Tahran'ın benzer yaklaşımlara bağlılığı, Afgan siyasi güçler için barışçıl diyaloğu ve Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını savundukları" vurgulandı.

Ayrıca, Rus tarafının, İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı ile ilgili Viyana formatında müzakerelerin acilen yeniden başlatılması gerektiğine dikkat çektiği kaydedilirken, Suriye meselesi konusunda tarafların Astana formatında yakın koordinasyonu sürdürme niyetinin teyit edildiği paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

ABD Dışişleri Bakanı: Taliban, 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'dan ayrılmak isteyen ABD'lilere izin verecek
ABD Dışişleri Bakanı: Taliban, 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'dan ayrılmak isteyen ABD'lilere izin verecek
Direnişin son kalesi Pencşir'deki güçlerin lideri Mesud: Rusya devreye girmeli
Direnişin son kalesi Pencşir'deki güçlerin lideri Mesud: Rusya devreye girmeli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Deniz Akkaya Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Afganistan'daki durumu görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 22:06:02. #1.16#

title