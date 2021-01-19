Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Norveç'e uyarı

Bir son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Norveç'i, Rusya sınırları yakınlarındaki askeri faaliyetlerinin olumsuz sonuçlara neden olacağı konusunda uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Norveç'i, Rusya sınırları yakınlarındaki askeri faaliyetlerinin olumsuz sonuçlara neden olacağı konusunda uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği sanal basın toplantısında Norveç'in ve NATO'nun Rusya sınırları yakınlarındaki askeri faaliyetlerinin olumsuz sonuçlara neden olacağı konusunda uyardı. Lavrov, söz konusu uyarıyı Norveçli mevkidaşı Ina Eriksen Soreide'ye de yaptığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı