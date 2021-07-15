Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Vang ile Afganistan'daki durumu görüştü

Son dakika haberlerine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Afganistan'daki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Afganistan'daki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Orta ve Güney Asya: Bölgesel ilişkiler, Tehditler ve İmkanlar" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferans kapsamında Vang ile bir araya geldi.

Küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, uluslararası bilgi güvenliğinin yanı sıra İran anlaşması ve Orta Asya ile Asya-Pasifik bölgelerindeki durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Afganistan'daki durumun da ele alındığı görüşmede, Afganistan meselesi çözümüne Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) - Afganistan Temas Grubu çerçevesinde destek verilmesine yönelik ilgi gösterileceği teyit edildi.

Görüşmede, iki bakan, Rusya ve Çin'in uluslararası platformlarda koordinasyonu devam ettirmeleri konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu