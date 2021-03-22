Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batı'nın kontrol ettiği uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız"
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Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batı'nın kontrol ettiği uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız"

22.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:57
Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:

Son dakika gündem haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD tarafından doğan yaptırım risklerinin, ticarette ulusal para birimleri kullanılarak azaltılabileceğini belirterek, "Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD tarafından doğan yaptırım risklerinin, ticarette ulusal para birimleri kullanılarak azaltılabileceğini belirterek, "Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız." dedi.

Lavrov, Çin ziyareti öncesi ülkedeki basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in, bağımsızlıklarını güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

ABD'nin, Rusya ve Çin'in teknolojik gelişme olanaklarını sınırlandırmaya çalıştığını ifade eden Lavrov, "Diğer ülkelerin kalkınmasını engelleyerek egemenliklerini sürdürmeyi amaçlayan ideolojik gündemlerini ön plana çıkartıyorlar. Hayat; Rusya ve Çin'i Batılı ülkelerin kaprislerine bağlı kalmayacak şekilde ekonomik ve sosyal kalkınmada bir çizgi inşa etmeye zorluyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin'in dolar kullanımını da azaltması gerektiğini savunan Lavrov, "ABD tarafından doğan yaptırım riskleri, ticarette ulusal veya dolara alternatif para birimleri kullanılarak azaltılabilir. Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız." dedi.

Rusya, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Mart 2018 itibarıyla rezervlerinde yüzde 45 seviyesindeki doların payını azaltarak altın, avro ve yuanın payını artırmaya başlamıştı. Avro, yüzde 29,5 ile Rusya'nın rezervlerinde en büyük paya sahipken, yuanın payı yüzde 12,2 düzeyinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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