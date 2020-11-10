Son dakika haber | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00: 00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı."

Son dakika habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00: 00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı.