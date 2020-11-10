Son dakika haber | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00: 00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı."
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Son dakika haber | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00: 00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı."

10.11.2020 01:43 | Son Güncelleme: 10.11.2020 01:46
Son dakika haber | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:

Son dakika habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00: 00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00: 00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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