Son dakika haber | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00: 00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı."
10.11.2020 01:43 | Son Güncelleme: 10.11.2020 01:46
Son dakika habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00: 00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00: 00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay