Son dakika haber! Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
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Son dakika haber! Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Son dakika gündem haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdığını açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdığını açıkladı.

Putin, çevrim içi olarak düzenlenen Rusya Coğrafya Topluluğu toplantısındaki konuşmada, ülkede aktif şekilde yapılan aşılama sayesinde salgının yakında gerileyeceği umudunu dile getirdi.

Toplantıya başlamadan önce Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildiren Putin, "Her şeyin iyi olacağına eminim." ifadesini kullandı.

Putin, Kovid-19 aşısının ilk dozunu 23 Mart'ta yaptırmıştı. Putin'in hangi Kovid-19 aşısı olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, aşılama süreci basına açık yapılmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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