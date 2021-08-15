Son dakika haber! Rusya Devlet Başkanı Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan'daki durumu görüştü
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Son dakika haber! Rusya Devlet Başkanı Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan'daki durumu görüştü

Son dakika haber! Rusya Devlet Başkanı Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan'daki durumu görüştü
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Afganistan'daki durumla ilgili fikir alışverişinde bulundukları bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Afganistan'daki durumla ilgili fikir alışverişinde bulundukları bildirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke lideri görüşmede, Rusya ile Özbekistan arasındaki stratejik ortalık ve müttefiklik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi meselelerini ele aldı.

Afganistan'da meydana gelen durumla ilgili fikir alışverişinde bulan liderler, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki yakın ilişki ve işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Afganistan'ın Özbekistan ile sınırındaki Mezar-ı Şerif'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından, Afgan sınır koruma birliklerinde görevli toplam 84 asker dün gece sınırı ihlal ederek Özbekistan'a geçmiş ve bazı basın organları eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'un da Özbekistan'a geçtiğini ileri sürmüştü.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı bu konuya bir açıklık getirmemişti.

Özbekistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen ay Afganistan ile sınırını geçici olarak kapatmış ve Afgan vatandaşlarına vize verilmesini askıya almıştı.

Afganistan ile 144 kilometre sınırı bulunan Özbekistan'a daha önce Taliban'ın saldırılarından kaçan 100'den fazla Afgan asker sığınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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