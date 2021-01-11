Son dakika haber! Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı
11.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:20
Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura