Son dakika haber... Rusya'da üniversitede silahlı saldırı
Son dakika gelişmesine göre Rusya'da Perm Eyalet Ulusal Araştırma Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Rusya'da Perm Eyalet Ulusal Araştırma Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Rusya İçişleri Bakanlığı ve Perm Valiliği'nden yapılan açıklamalarda, Perm Eyalet Ulusal Araştırma Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Silahlı saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polisin sevk edildiği duyuruldu.
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