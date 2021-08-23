Son dakika haber | Rusya'da Ukraynalı bir kişi casusluk iddiasıyla gözaltında
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Son dakika haber | Rusya'da Ukraynalı bir kişi casusluk iddiasıyla gözaltında

Son dakika haber | Rusya'da Ukraynalı bir kişi casusluk iddiasıyla gözaltında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Rusya'da Ukrayna uyruklu bir kişi Rus silahları hakkında bilgi topladığı iddiasıyla casusluk şüphesi üzerine gözaltına alındı.

Rusya'da Ukrayna uyruklu bir kişi Rus silahları hakkında bilgi topladığı iddiasıyla casusluk şüphesi üzerine gözaltına alındı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna uyruklu bir kişinin Tula kentinde casusluk şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, şüphelinin Ukrayna istihbaratının talebi üzerine yeni silahlar hakkındaki gizli teknik belgeleri toplarken suçüstü yakalandığı ifade edildi. Şahsın Rusya savunma kuruluşlarında çalışan ve gizli belgelere erişimi olan personele ulaşmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Rusları işe alıp onlardan modern küçük silahlar hakkında yasal olarak korunan bilgiler elde etmeye çalışıyordu" ifadesi kullanıldı.

FSB açıklamasında, Ukrayna vatandaşı hakkında dava açıldığı belirtildi. Rusya'da söz konusu suçlarda 10-20 yıl arasında hapis cezası veriliyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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