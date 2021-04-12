Son dakika: Rusya'da tarihi fabrikada yangın: 1 itfaiyeci öldü

Son dakika haberler: Rusya'da 19. yüzyılda inşa edilen tarihi kumaş fabrikasında çıkan yangında 1 itfaiyeci hayatını kaybederken, olay sırasında fabrikada çalışmakta olan 40'tan fazla işçi ise kurtarıldı.

Rusya'da 19. yüzyılda inşa edilen tarihi kumaş fabrikasında çıkan yangında 1 itfaiyeci hayatını kaybederken, olay sırasında fabrikada çalışmakta olan 40'tan fazla işçi ise kurtarıldı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan ve 19. yüzyılda inşa edilen Nevskaya Manufactura adlı tarihi kumaş fabrikasında yangın çıktı. Binada 40'tan fazla işçinin çalıştığı sırada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale sırasında içeriye giren bir itfaiyecinin ise olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri ilk olarak, fabrikadaki 40'tan fazla işçiyi alevlerin arasından çıkardı. Ekipler, alevlerin bütün fabrikayı sarması üzerine yangına binanın dışından müdahale etti. Fabrikanın bir bölümüne girmeyi başaran itfaiye ekipleri, alevleri söndürmeye çalışırken fabrikanın çatısı çöktü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, fabrika çatısının çökmesi nedeniyle 3 itfaiyecinin yaralandığını belirterek, vücudunda yanıklar oluşan itfaiyecilerin hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Yangına 300 kişi ve 69 ekipman ile müdahale edildiği fakat fabrikadaki yangının hala söndürülememesi nedeniyle fabrika sahasına Ka-32 tipi yangın söndürme helikopterinin sevk edildiği ifade edildi. Yangına helikopterle havadan müdahale edileceği açıklandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı