Son dakika haber! Rusya'da son 24 saatte 8 bin 232 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber! Rusya'da son 24 saatte 8 bin 232 yeni koronavirüs vakası

29.09.2020 11:49 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:53
Son dakika haber! Rusya'da son 24 saatte 8 bin 232 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberine göre Rusya'da son 24 saatte 8 bin 232 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 232 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 167 bin 805'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 232 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 167 bin 805'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 160 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 20 bin 545'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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