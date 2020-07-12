Son dakika haber! Rusya'da son 24 saatte 6 bin 615 yeni koronavirüs vakası Son dakika haberleri... Rusya'da son 24 saatte 6 bin 615 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 615 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 727 bin 162'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 615 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 727 bin 162'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 130 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 11 bin 335'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA