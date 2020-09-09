Son dakika haber! Rusya'da son 24 saatte 5 bin 218 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber! Rusya'da son 24 saatte 5 bin 218 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberleri: Rusya'da son 24 saatte 5 bin 218 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haber! Rusya'da son 24 saatte 5 bin 218 yeni koronavirüs vakası
09.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:33

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 218 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 41 bin 7'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 218 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 41 bin 7'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 142 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 18 bin 135'e ulaştığını açıkladı.


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Kaynak: DHA

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