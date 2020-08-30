Son dakika haber! Rusya'da son 24 saatte 4 bin 980 yeni koronavirüs vakası Son dakika dünya haberi... Rusya'da son 24 saatte 4 bin 980 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 980 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 990 bin 326'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 980 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 990 bin 326'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 68 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise bin 17 bin 93'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA