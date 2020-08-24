Son dakika haber: Rusya'da son 24 saatte 4 bin 744 yeni koronavirüs vakası Bir son dakika haberine göre Rusya'da son 24 saatte 4 bin 744 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 744 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 961 bin 493'e ulaştı. Rusya'da son 24 saatte 4 bin 744 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 961 bin 493'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 65 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 16 bin 448'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA