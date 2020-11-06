Son dakika haber! Rusya'da son 24 saatte 20 bin 582 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi... Rusya'da son 24 saatte 20 bin 582 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 20 bin 582 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 733 bin 440'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 20 bin 582 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 733 bin 440'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 378 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 29 bin 887'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı