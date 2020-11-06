Son dakika haber! Rusya'da son 24 saatte 20 bin 582 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haber! Rusya'da son 24 saatte 20 bin 582 yeni koronavirüs vakası

06.11.2020 11:28 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:33
Son dakika haber! Rusya'da son 24 saatte 20 bin 582 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi... Rusya'da son 24 saatte 20 bin 582 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 20 bin 582 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 733 bin 440'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 20 bin 582 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 733 bin 440'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 378 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 29 bin 887'ye ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Koronavirüs: Australya'da yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 24 saat boyunca yeni vaka bildirilmedi
Koronavirüs: Australya'da yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 24 saat boyunca yeni vaka bildirilmedi
Son dakika dünya: Avrupa'da İsveç de yeni koronavirüs tedbirleri alan ülkeler arasına katıldı
Son dakika dünya: Avrupa'da İsveç de yeni koronavirüs tedbirleri alan ülkeler arasına katıldı
Son dakika haber: İngiltere ve Avusturya'dan sonra Portekiz de yeni kısıtlamalar getirdi
Son dakika haber: İngiltere ve Avusturya'dan sonra Portekiz de yeni kısıtlamalar getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Mesut Yılmaz Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Burak Özçivit Hazar Ergüçlü Oktay Kaynarca İzzet Yıldızhan
Spor Can Bartu Tamer Tuna Erol Bulut Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Rusya'da son 24 saatte 20 bin 582 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 11:33:45. #1.14#
title