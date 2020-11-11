Son dakika haber... Rusya'da son 24 saatte 19 bin 851 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber... Rusya'da son 24 saatte 19 bin 851 yeni koronavirüs vakası

11.11.2020 11:05 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:13
Son dakika haber... Rusya'da son 24 saatte 19 bin 851 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberler... Rusya'da son 24 saatte 19 bin 851 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 19 bin 851 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 836 bin 960'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 19 bin 851 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 836 bin 960'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 432 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 31 bin 593'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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