Son dakika haber! Rusya'da mucize kurtuluş kamerada
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Son dakika haber! Rusya'da mucize kurtuluş kamerada

19.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:39
Son dakika haber! Rusya'da mucize kurtuluş kamerada

Son dakika haberleri: Rusya'da çimento mikseri kamyonun arka kısmındaki aparatı üst geçide çarptı.

Rusya'da çimento mikseri kamyonun arka kısmındaki aparatı üst geçide çarptı. İkiye bölünen üst geçit arkadan gelen araca düşerken, korku dolu anlar araç kamerasına yansıdı. 

Rusya'da mucizenin böylesi denen bir olay yaşandı.Başkent Moskova'da, seyir halinde trafikte ilerleyen  çimento mikseri kamyonun arka kısmındaki aparat üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki bölünen üst geçit arkadan gelen aracın üzerine düştü. O anlar araç kamerasına an be an kaydedildi. Kullanılamaz hale gelen aracın sürücüsü çevredikilerin yardımıyla aracın içerisinden çıkarıldı.Rusya basını kazayı mucize kurtuluş olarak nitelendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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