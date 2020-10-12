Son dakika haber: Rusya'da marketlerin bulunduğu bölgede yangın
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Son dakika haber: Rusya'da marketlerin bulunduğu bölgede yangın

12.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:53
Son dakika haber: Rusya'da marketlerin bulunduğu bölgede yangın

Son dakika gündem haberine göre Rusya'da marketlerin bulunduğu bölgedeki dükkanlardan birinde yangın çıktı.

Rusya'da marketlerin bulunduğu bölgedeki dükkanlardan birinde yangın çıktı. Bölgede bulunan çadırların da alev aldığı yangında, can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Şahti kentinde bulunan marketlerin bulunduğu bölgedeki bir dükkanda yangın çıktı. Yangının kısa sürede diğer dükkanlara ve çadırlara yayıldığı ifade edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği, yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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