Son dakika haber! Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 458 bini geçti
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Son dakika haber! Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 458 bini geçti

Bir son dakika haberine göre Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 458 bin 689'a, ölü sayısı 5 bin 725'e çıktı.

Son dakika haber! Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 458 bini geçti
06.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:33

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 458 bin 689'a, ölü sayısı 5 bin 725'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 855 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 458 bin 689'a yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 197 artarak 5 bin 725'e, iyileşen sayısı 8 bin 708 artarak 221 bin 388'e ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 36,9'unda semptom görülmediği belirtildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 1992 artarak 193 bin 61'e, ölü sayısı 58 artarak 2 bin 864'e çıktı.

Bir günde 335 bin test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 335 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 12 milyon 300 binden fazla olduğu belirtildi. Açıklamada, 314 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, yeni tip koronavirüs vakası 31 Ocak'ta tespit edildi, bu virüsten ilk can kaybı da 19 Mart'ta yaşandı. Vaka sayılarının hızla artması sonucu Rusya ülkeler sıralamasında ikinci sıraya kadar çıktı.

Son dönemde salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlandı. Kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven kullanma şartıyla bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

Her bölgenin kendi şartlarına göre tedbirler uyguladığı Rusya'da salgının adete merkez üssü durumunda bulunan Moskova'da sokağa çıkma kısıtlaması 14 Haziran'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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