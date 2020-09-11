Son dakika haber... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 51 bini geçti
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Son dakika haber... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 51 bini geçti

Son dakika gündem haberi... Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 51 bin 874'e, ölü sayısı 18 bin 365'e yükseldi.

Son dakika haber... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 51 bini geçti
11.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:09

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 51 bin 874'e, ölü sayısı 18 bin 365'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 504 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 51 bin 874'e çıktı. Ay başından bu yana artan günlük vakalar 30 Temmuz'daki seviyeye geldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 102 artarak 18 bin 365'e iyileşen sayısı 5 bin 734 artarak 868 bin 107'ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5'te kaldı. Yeni vakaların yüzde 22,5'inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 698 artarak 269 bin 777'ye, ölü sayısı 9 artarak 4 bin 956'ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 337 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 39 milyon 900 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk vakalar 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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Kaynak: AA

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